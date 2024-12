Rompipallone.it - Roma: brutte notizie per Ranieri, si ferma l’argentino

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 14 Dicembre 2024 19:41 di redazioneI giallorossi vogliono uscire dal momento non facile, ma lenon sono sicuramente facili. Un giocatore si èto e i tempi di recupero dovranno essere vagliatiLacontinua a fare molta fatica ad uscire dal momento difficile almeno per quanto riguarda gli infortuni.continua a sperare di poter contare sull’intera rosa, ma così purtroppo non è. Un nuovo giocatore si èto e a questo punto bisognerà capire meglio le sue condizioni e quando potrà rientrare a disposizione. Non sicuramente una buona notizia considerato il tour de force previsto nelle prossime settimane considerata la Coppa Italia.La speranza da parte diè che questo problema sia meno grave del previsto. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo e si vuole provare a recuperarlo per i prossimi giorni.