Rinnovo Kvara, da Sport Mediaset: "Accordo trovato", quando arriverà l'annuncio

Calcio Napoli ultimissime –si sbilancia: secondo l’emittente, il club azzurro e l’entourage di Khvichatskhelia hannol’per ildi contratto.D’improvviso, il colpo di scena dal retrogusto dolce per i tifosi: stando alle ultimissime novità, il Napoli Calcio e Khvichatskhelia sono sempre più vicino al raggiungimento di unper ildi contratto. Dopo lo stallo di questi mesi,, nel suo spazio informativo dell’ora di pranzo, ha annunciato la fumata bianca tra le parti. Secondo l’emittente in questione, il club del presidente Aurelio De Laurentiis avrebbela quadra con l’entourage del giocatore, capitanato dal procuratore Mamuka Jugeli.Unche, se confermato, sarebbe una grande notizia per i tifosi azzurri, che si attendono risvolti positivi ormai da tempo.