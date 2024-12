Gqitalia.it - Quest’anno nella moda ci siamo appassionati alle cose sbagliate

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile edi GQ Italia. Iscriviti qui per riceverlatua casella di posta.Dopo settimane di rumor incessanti, Matthieu Blazy ha lasciato la direzione creativa di Bottega Veneta per spostarsi da Chanel. In realtà lo sapevamo già da tempo perché qualcuno l’aveva scritto online, qualcun altro l’aveva ripreso e la notizia si era sparsa a macchia d’olio, diventando un dato di fatto ancora prima che accadesse. Mai come negli ultimi mesi, il gossip attorno al futuro dei designer ha raggiunto un ritmo forse più alto di quello dellastessa (e ce ne vuole).Complici i continui capovolgimenti di fronte, account e giornalisti specializzati nel “toto-designer” hanno trovato terreno fertile per scrivere e ipotizzare i movimenti di questo o quel nome, in una frenesia diventata ormai incontrollabile.