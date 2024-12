Ilfattoquotidiano.it - Quando e come dire ai bambini che Babbo Natale non esiste? I consigli della psicoterapeuta: “Genitori, attenti alle domande indirette”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mamma, papà,o non? E’ giustola verità aisull’avventuroso vecchietto che porta loro i doni? Se sì qual è il momento più indicato per farlo? Lanciato da Stefania Andreoli, presidente dell’associazione “Alice” eche sul suo profilo Instagram ha 480mila follower, il tema è diventato virale in questo periodo prenatalizio. L’interrogativo che ci si pone, da adulti che non credono piùfiabe da tempo immemore, è se sia corretto alimentare la leggenda nei piccoli costruendo bugie oppure sia meglio svelare la dolorosa verità. Secondo Andreoli, ma anche secondo l’esperienza che tutti noiabbiamo dei nostri figli, non c’è una ricetta precisa e assoluta. Dipende dai casi, dai tempi e dmodalità in cui la fatidica domanda viene posta.