Ilnapolista.it - Peruzzi: «Scudetto? Conte ha una fede dentro che fa la differenza, vive per quello. Il gioco dal basso mi fa ridere»

Leggi su Ilnapolista.it

Angelo, da Blera, provincia di Viterbo, classe 1970, è stato uno dei migliori portieri del mondo per un decennio. Lo chiamavano Cinghialone, «ma non mi piace, preferisco Tyson, me lo mise Liedholm», dice al Corriere della Sera. Oggi sta lontano dal calcio. Perché, secondo lui, «tutto è cambiato. I giocatori? Un’azienda. I portieri? Più bravi coi piedi che con le mani. Io oggi mica potrei giocare. Non fa per me. Meglio i boschi, la natura».: «La vicenda doping? Mesi d’inferno, divenni uomo»13 dicembre 1987, San Siro, Milan-Roma. Un petardo dalla Sud sfiora Tancredi che ha un malore e deve essere sostituito. Il debutto in serie A.«17 anni, ero riserva. Liedholm dice: fate entrare il ragazzino. Tutta la panchina si volta e io che ero l’ultimo, mi volto: vedo i barellieri. Pruzzo dal campo: deficiente, tocca a te».