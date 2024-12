Ilnapolista.it - Percassi: «L’Atalanta un modello? Se devo essere sincero siamo stati noi a ispirarci molto agli altri»

Il presidente del, Antonio, ha rilasciato un’intervista al direttore di Tuttosport Guido Vaciago.Leggi anche:sullo scudetto del: «Bisogna tenere i piedi per terra»: «Vincere 3-0 ad Anfield Road e uscire fra gli applausi dei loro tifosi è da pelle d’oca»Perché, secondo lei, il vostro, nonostante il successo che sta ottenendo, non sta ispirandoclub in Italia?«Io davvero non so se posdefinirci un. E senoi a, imparando un po’ da tutti in Italia e in Europa, traducendo poi quello che avevamo imparato a nostra misura e a quella del nostro territorio. Non so sefonte d’ispirazione per qualcuno, non mi piacepresuntuoso».Qual è il momento di maggiore orgoglio vissuto nelle trasferte europee?«Ce ne sonotanti, anche dopo le sconfitte, perché mi guardavo intorno e mi dicevo: ma è possibile chestia giocando contro il City, il Manchester United, il Paris Saint Germain.