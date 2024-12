.com - Mondiali 2026, i gironi di qualificazione europei. Italia: bivio Germania. Poi la Norvegia di Haaland o la Slovacchia di Lobotka

Leggi su .com

Nel caso in cui batterà la, l'sfiderà nel Gruppo A (a quattro squadre) ladel ct Calzona, l'Irlanda del Nord e il Lussemburgo; dovesse perdere, c'è il rischiocon, spauracchio di un gruppo a cinque squadre, quello I, che prevede Israele, Estonia e Moldavia. Si qualificheranno i vincenti dei 12 gruppi mentre le 12 seconde più le 4 migliori di Nations non ancora qualificate (per ora Spagna,, Portogallo e Francia) si giocheranno ai playoff gli ultimi 4 postiL'articolo, idi. Poi ladio ladiproviene da Firenze Post.