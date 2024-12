Mistermovie.it - Mister Movie | Addio al Festival di Sanremo? Cambia la città e nome dopo sentenza Tar?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ladele le conseguenze per ildiclass="wp-block-heading">La recentedeldella Liguria ha stabilito che il Comune dinon potrà più assegnare in esclusiva alla RAI i diritti sul marchiodella Canzone Italiana senza una gara pubblica. Questa decisione apre la strada a un possibilemento significativo nella gestione e organizzazione del, a partire dal 2026.Possibile perdita dell’esclusiva RAIclass="wp-block-heading">Laha reso evidente che,il 2025, ildovrà essere assegnato tramite una gara pubblica aperta a tutti gli operatori interessati, inclusi potenziali concorrenti come Mediaset, La7 e piattaforme di streaming.