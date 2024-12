Lapresse.it - Manovra 2025, stallo in commissione: mancano gli emendamenti del governo

Dall’incremento delle tariffe autostradali a quello di 50 centesimi dei voli extra Ue, fino all’aumento agli stipendi dei ministri non parlamentari e a quella che era stata definita norma anti-Renzi, sul divieto di compensi da Stati esteri, che rispunta in extremis. Cambia ancora la, e si riaccende lo scontro parlamentare, con il rischio che si allunghino ancora i tempi.Il ministro Giorgetti conferma l’obiettivo di chiudere “nel weekend il confronto in Parlamento” per portare lain Aula lunedì. Ma i lavori invanno avanti a rilento. Ilha depositato cinquemaancora dei tasselli, tra cui l’atteso intervento sull’Ires premiale da 400 milioni, confermato ieri dal titolare dell’Economia. E altri interventi, come lo sblocco del turn over per forze dell’ordine ed enti locali e l’aumento del tetto di reddito per la flat tax, che potrebbero arrivare con riformulazioni diparlamentari.