Manifatture Sigaro Toscano, fondi dalle banche per dare slancio alle coltivazioni

Un nuovo programma di sostegno per i tabacchicoltori entra in fase operativa, grazie all'accordo trae la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. L'iniziativa, promossa da MST, offre ai coltivatori aderenti l'opportunità di ottenere condizioni di finanziamento agevolate, mirate a supportare e incentivare lo sviluppo sostenibile e la crescita del settore tabacchicolo. In base a tale accordo, i tabacchicoltori che sottoscrivono un impegno di fornitura del tabacco coltivato a favore di MST, possono accedere a prestiti bancari a tasso agevolato messi a disposizione dalla Banca di Anghiari e Stia.