Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Hochfilzen 2024 in DIRETTA: vince ancora Bø, Jacquelin cade sull’ultima salita ma salva il podio! Giacomel 7° con tre errori

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:21 Ottima gara di Lukas Hofer, che chiude 19° con due. Molto molto bene!15:20 ARRABBIATISSIMO, che non si congratula all’arrivo con Bø e scappa via!15:19 Mamma mia, Sørum “la bestia” ha lasciato per strada, chiudendo sesto dietro a Samuelsson (4°) e Uldal (5°).7°, che peccato i 3distribuiti nei primi tre poligoni.15:18Johannes Thingnes Bø! La volata per il secondo posto va a, terzo Laegreid. Aspettiamo!15:18 Il francese aveva per primo cercato l’azione, poi però è come inciampato e Bø ha avuto vita comodissima.NOOOOOOO! Caduta, proprio mentre lo stava attaccando Johannes Bø. Incredibile. Si ferma il francese, lo supera anche Laegreid.GIRO 5/5 –ripreso da Sørum! Potrebbero anche riportarsi su Uldal e Samuelsson, ma è difficile.