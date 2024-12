Quotidiano.net - Lascia lettera disperata sull’albero di Natale. La prof: "Ti aiutiamo"

La letterina di, una fra le tante, appesa da uno studente all’albero all’ingresso del Politecnico di Bari. Poche righe nelle quali il giovane racconta del "peso dell’esistenza" chiedendo a Babbodi "potersi addormentare e non svegliarsi più", ponendo così fine a una "sofferenza" che non riesce "più a sopportare". Unaessoressa legge quellae scrive sotto "Caro studente, la vita è un MIRACOLO ogni giorno. Ci siamo per te". Un invito a farsi aiutare. Ma non solo. L’insegnate decide di pubblicare la foto di quel messaggio struggente sui social. E il post diventa virale. Migliaia di commenti. Migliaia di condivisioni. Che arrivano fino al telefonino e agli occhi della mamma dello studente. Che ne riconosce la scrittura e si mette in contatto con la docente. "Riconosco la scrittura.