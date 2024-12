Ilrestodelcarlino.it - Inseguimento e schianto, distrutta una volante. “Polizia, servono rinforzi”

Imola, 14 dicembre 2024 –, agenti feriti e preoccupazione crescente per le condizioni in cui sono chiamate a operare ogni giorno le forze dell’ordine sul territorio. È finito male l’a una coppia di ladri che ha visto impegnati, qualche sera fa,e carabinieri. A denunciare l’accaduto è Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap – Sindacato autonomo di. “Con l’arrivo dell’autunno e la conseguente riduzione dell’illuminazione naturale, come ogni anno, si registra un incremento dei furti in abitazione – sottolinea Guglielmi –. Il personale del commissariato sta operando con la massima dedizione, nonostante la grave carenza di organico che ha comportato una riduzione del numero di autovetture in servizio, da due a una per turno. Ne consegue una diminuzione della sicurezza reale e percepita a fronte di un aumento della criminalità.