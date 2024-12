Sport.quotidiano.net - Il saluto sul web. L’ex ct azzurro Mancini saluta Comacchio e Fogli. Il giovane tifoso malato

"Ciao Alex, so che sei un grandedel. Forzasempre, ciao". Sono le parole delct, campione d’Europa a Wembley, Roberto(nella foto), che ieri sui social si è fatto ritrarre con la sciarpa della Comacchiese in mano, lanciando un messaggio a unlagunare, un ragazzo molto speciale. Alo conoscono tutti, si chiama Alexed è un grandissimorossoblù, spesso e volentieri in tribuna al ’Raibosola’ col tamburo. La sua è una storia particolare e difficile, visto che da quando era molto piccolo (oggi ha 15 anni) combatte con una grave malattia. Ieri anche il popolareha voluto lanciargli un messaggio di affetto e vicinanza.