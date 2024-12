Ilfoglio.it - Il nuovo film Nosferatu, tra leggende truculente e il Dracula di Bram Stoker

Leggi su Ilfoglio.it

E’ l’anno delle scream queen. Il momento delle donne urlanti neidell’orrore. Sia in modelli più andanti, sia nel genere “racconto morale” – ma con molto sangue e molte trasformazioni prostetiche – costruito attorno alla sventurata Demi Moore e al suo desiderio di giovinezza. Anche esagerato: per un po’ a giorni alterni ha il corpo e lo splendente viso di Margaret Qualley. Ma trascura il fatto che dalla fonte della giovinezza si beve a bicchieri, tracannare una bottiglia è sconsigliabile. Le cellule impazziscono – sonohorror ma pretendono basi scientifiche, e dosi calcolate dai medici, da prendere a giorni alterni. Altre bellezze sono in arrivo, una sventurata è Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, nel “” di Robert Eggers. I crediti vanno ae al suo “”, ma anche al regista Friedrich Wilhelm Murnau, che non voleva pagare i diritti allo scrittore e cambiò il nome al personaggio.