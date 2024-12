Bergamonews.it - Dalla Svizzera, dal Brasile e da Taranto per la Casa di Babbo Natale a Gandino

Leggi su Bergamonews.it

. Un progetto unico e originale, che ogni anno rinnova emozioni e magia per tanti bambini. Arrivano visitatori da ogni parte per laBergamasca diallestita nel cuore del borgo medievale dinel palazzo Picinali Testa.I bambini possono visitare le segrete stanze di(sala da pranzo, salotto, camera da letto, bagno, ecc.) e incontrarlo di persona per consegnare la letterina. Le famiglie possono scattare liberamente fotografie e partecipare ai laboratori per creare addobbi natalizi. C’è anche una sala ‘spaziale’, con la riproduzione in scala del modulo di comando della navicella Apollo e una tuta progettata per l’esplorazione di Marte.“Siamo al diciassettesimo anno di attività ed i riscontri sono davvero importanti – spiegano Mauro Abbadini e Roman Cedroni della Fattoria Didattica Ariete -.