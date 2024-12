Formiche.net - Così il governo punta ad evitare la Caporetto dell’automotive

L’impegno delitaliano è quello di impedire il danno che potrebbe essere tragicamente innescato dalla tagliola europea sulle emissioni, che si tradurrebbe in una desertificazione oggettiva industriale nel vecchio continente. La promessa sull’automotive arriva dal palco di Atreju ed è fatta dal ministro per le Imprese Adolfo Urso, che non a caso usa il terminedell’auto, in una settimana caratterizzata non solo dal disimpegno di Tavares con la coda polemica che ne è scaturita, ma soprattutto dalla fatidica data del 17 dicembre prossimo, quando si concretizzerà il tavolo con ilsull’automotive, occasione utile per fare chiarezza sia sul comparto occupazionale sia sul futuro di un settore primario per l’interesse italiano, senza dimenticare lo scenario europeo che vede una possibile nuova maggioranza in Parlamento.