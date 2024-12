Scuolalink.it - Concorso Docenti PNRR2 scuola secondaria: tabella di corrispondenza nuove classi di concorso

Il nuovo(con DDG n. 3059/2024) per ladi primo e secondo grado rappresenta un’importante opportunità per gli aspiranti. Le domande possono essere presentate entro il 30 dicembre 2024 tramite la Piattaforma Concorsi e Procedure selettive. Tra le novità principali c’è l’introduzione delledi, definite dal Decreto Ministeriale n. 255/2023, e la pubblicazione della relativadidi: ecco lediIl Decreto Ministeriale n. 255/2023 introduce una fusione oltre che l’aggiornamento di alcunedi, per semplificare e ottimizzare l’organizzazione dell’offerta didattica. Ladi, allegata al decreto come Allegato 1-bis, elenca i nuovi codici alfanumerici delledie i relativi gradi di istruzione.