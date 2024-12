Rompipallone.it - Clamoroso Theo Hernandez, decisione nettissima del Milan: sta succedendo in queste ore

Ultimo aggiornamento 14 Dicembre 2024 9:09 di AlessiaNelle ultime ore è arrivata unachiara da parte deper quanto riguarda il terzino. Considerato tra i migliori terzini sinistri al mondo,ha consolidato il suo posto nell’élite del calcio internazionale a suon di prestazioni straordinarie con la maglia del. Lungo il suo percorso di crescita, il laterale francese ha conquistato anche la Nazionale, un traguardo raggiunto dopo anni di rendimento ai massimi livelli.è approdato alnell’estate del 2019, lasciando i Blancos dopo una trattativa curata personalmente da Paolo Maldini. Lo storico capitano rossonero ha rappresentato perun mentore e, dopo il suo addio, qualcosa è cambiato. Ora, con l’esclusione preannunciata didalla formazione titolare contro il Genoa, le cose prendono una via sempre più insidiosa e rischiano di mettere in serio dubbio la permanenza del terzino in rossonero.