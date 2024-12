Movieplayer.it - Barbie: il sequel è davvero in lavorazione? La risposta di Warner Bros. e Greta Gerwig

Leggi su Movieplayer.it

I commenti ufficiali ai rumor sulla produzione di un secondo capitolo del film con Margot Robbie e Ryan Gosling. In base a quanto scritto da The Hollywood Reporter nella giornata di ieri, undisarebbe alle prime fasi di sviluppo. Una notizia che non ha sorpreso più di tanto i fan, in considerazione del successo di pubblico e critica del primo film. Dopo aver incassato 1,4 miliardi di dollari,e Noah Baumbach, secondo THR avrebbero trovato una storia per un secondo capitolo. Ma ècosì o si tratta soltanto di voci infondate? LaTuttavia, i rappresentanti di.,e Noah Baumbach hanno smentito che un secondo film disia .