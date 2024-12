Biccy.it - Zeudi e Helena sempre più vicine tra coccole e confessioni: nasce la ship

Prestes nei giorni scorsi ha chiuso (nuovamente) l’amicizia con Lorenzo Spolverato ed ha anche confessato a Javier Martinez di non vederlo più solo come un amico. Il pallavolista argentino però ha detto chiaramente addi essere interessato esclusivamente ad un’amicizia: “Le ho detto che da parte mia è solo questo. Qui dentro a me è piaciuta solo Shaila e basta“. Poco importa se un rapporto è naufragato e un altro è in bilico, perché adesso però la modella brasiliana ha una nuova amica,Di Palma.Ieri sera la De Palma (che pare sia bisessuale) e la Prestes si sono avvicinate parecchio, tra, grattini,e sguardi.ha raccontato alcuni episodi della sua vita alla nuova amica, che ha ascoltato molto volentieri: “Sai che è bello sentirti parlare? Sì, ascoltarti mentre ti racconti.