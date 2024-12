Bergamonews.it - Un altro McDonald’s, questa volta ad Almè: lavori a inizio 2025

. Arriva unin provincia di Bergamo,ad. Come riporta La Voce delle Valli, Il Comune sottoscriverà a breve una convenzione con una società immobiliare che demolirà la palazzina uffici e i capannoni retrostanti esistenti in via Locatelli n.51 – sulla SS 470 della Valle Brembana – e costruirà un nuovo immobile commerciale adibito a ristorazione, che sarà appunto un ristorante.Idi demolizione e ristrutturazione dovrebbero iniziare nei primi mesi del. Il locale avrà una superficie di circa 500 mq a cui si aggiunge un’area esterna di circa 700 mq, comprensiva di una trentina di posti auto, ad uso pubblico.“Nella convenzione è stato stabilito che l’azienda realizzerà diverse asfaltature su tutto il territorio comunale, oltre alle opere di urbanizzazione – spiega il vicesindaco diValter Fumagalli – per un valore di quasi 300 mila euro”.