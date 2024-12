Tragedia sfiorata nel Salento Sale sulla facciata di una chiesa e minaccia di gettarsi nel vuoto

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelle registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unanel. Un uomo, di 33 anni, si è arrampicatodi unae hato di suicidarsi. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Nardò, in piazza San Domenico. Il 33enne, di origine moldave, è salitodelladi San Domenico e ha manifestato l’intenzione di lanciarsi nel. A farlo desistere sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e del distaccamento provinciale di Gallipoli che sono intervenuti sul posto, a seguito della richiesta di aiuto di alcuni cittadini. Le due squadre di pompierintini, al loro arrivo, hanno trovato l’uomo seminudo e in evidente stato di agitazione, che si trovava seduto in una delle nicchie delladel luogo di culto, sospeso a un’altezza di circa dieci metri e con il rischio di precipitare.