Ilfattoquotidiano.it - Suor Anna Donelli respinge le accuse davanti al gip, poi colpisce una telecamera di un reporter

“Lei ha radicalmente negato tutto. Assolutamente dice, sia per il ruolo che ho comea, sia per quello che sono, perché lei è un po’ l’angelo degli ultimi”. A parlare è l’avvocato Roberto Ranieli, legale di, dopo due ore e mezza di interrogatorio di garanziaal giudice per le indagini preliminari di Brescia. Laa religiosa è stata arrestata una settimana fa ed è agli arresti domiciliari con l’accusa di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso per i presunti legami con la famiglia Tripodi, ritenuta ai vertici di un clan della ‘ndrangheta radicato sul territorio bresciano., di cui un indagato diceva: “Se ti serve è una dei nostri”, è uscita senza rilasciare dichiarazioni. Fuori dal palazzo di giustizia, laa ha colpito con una mano ladi undi LaPresse facendola cadere a terra.