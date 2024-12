Oasport.it - Startlist inseguimento femminile biathlon Hochfilzen 2024: orari, programma, tv, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Sabato 14 dicembre (ore 12.15) andrà in scena l’di, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di. In terra austriaca si disputerà una gara di capitale importanza per la stagione, le atlete partiranno con i distacchi fatti registrare al termine della sprint. Da percorrere 10 km sugli sci di fondo, intervallati da quattro passaggi al poligono (due serie a terra e due in piedi).La tedesca Franziska Preuss partirà con un margine di otto secondi sulla francese Sophie Chauveau, 10” sulla norvegese Karoline Knotten, 22” sull’altra transalpina Lou Jeanmonnot, 30” sulla connazionale Selina Grotian, 31” sulla francese Justine Braisaz-Bouchet, 36” sulla ceca Marketa Davidova. Dorothea Wierer partirà per nona con un ritardo di 40”, Hannah Auchentaller 12ma a 45”, Michela Carrara 288ma a 1’10”’, Samuela Comola 37ma a 1’23”, Rebecca Trabucchi 50ma a 1’49”.