Ilnapolista.it - Slot: «Non so cosa aspettarmi da Chiesa, mi è difficile quindi dargli tanto minutaggio al momento»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del Liverpool Arneha parlato recentemente di Federico, arrivato ai Reds quest’estate. L’esterno ex Juventus ha trovato finora pochissimoin campo, complici degli infortuni. Ma negli scorsi giorni si è reso protagonista con un gol in una partita giocata con l’Under 21, dove di solito milita anche chi deve recuperare forma fisica.: «Non soda, mi èal»Ecco quanto dichiarato dall’allenatore:«Ciò che rende le cose difficili è che giochiamo tante partite. Quello di cuiha bisogno è. Se non giochi da cinque o sei mesi, a volte èper un allenatore darti tanti minuti nelle gambe, perché non saiaspettarsi».L’ex Juve al Liverpool è sparitoArnesta facendo un lavoro più che soddisfacente al Liverpool.