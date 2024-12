Sport.quotidiano.net - Sella lotta ma cade contro Avellino: quarta sconfitta consecutiva per Benedetto

Resta ben poco da dire ad unache, pur falcidiata dalle assenze, se la gioca fino all’ultimounache si conferma ancora una volta cinica in volata, alimentando il suo ottimo cammino da neopromossa. Buona per metà la gara dei biancorossi, avanti a lungo nel primo tempo, prima di un terzo quarto stitico, da soli 8 punti segnati, a sommarsi ai 16 dell’ultimo quarto: prove che condannano laall’undicesimastagionale, lain fila dopo Pesaro, Cividale e Verona. "Il calo che abbiamo avuto nel secondo tempo credo l’abbiano visto tutti, è stato piuttosto lampante – queste le amare parole a fine gara di coach Di Paolantonio, nell’evidenziare per l’ennesima volta una situazione di emergenza quasi totale in casa Cento, che si riflette sul campo, soffocando il desiderio di restare solidi e lucidi per tutti i 40 minuti –.