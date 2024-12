Sport.quotidiano.net - Sansovino si rinforza: arriva il brasiliano Leonardo Granado

AREZZOUn centravantiper la. La società del presidente Iacomoni, prima nel girone C di Promozione, non vuole lasciare nulla al caso e in questa sessione di calciomercato sta puntellando la rosa a disposizione del tecnico Chini. Il ds Micheli insieme a Villi e al presidente Iacomoni ha raggiunto l’accordo per portare in Valdichiana l’attaccante, 30 anni, reduce dal campionato vinto in Eccellenza con il Siena nella passata stagione e nella prima parte di questa diviso a metà tra Rovigo e Chions (serie D). Una prima punta con trascorsi a Messina, Brindisi, Molfetta, Nardo e non solo. Tanta serie D e due partite nelle qualificazioni di Europa League con il Kukësi, formazione albanese. Da Monte San Savino potrebbe partire a questo punto Dieme, andando quindi a ridisegnare l’attacco dopo l’addio di Miccio sostituito da Ricci.