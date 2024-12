Superguidatv.it - Sanremo Giovani 2024, intervista a Vale Lp e Lil Jolie: “Con il nostro brano abbiamo giocato sugli stereotipi di genere. A Sarah Toscano ho mandato un messaggio per congratularmi”

Leggi su Superguidatv.it

Lp e Lilhanno conquistato la finale di. Il duo al femminile è riuscito a conquistare tutti con il“Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” che, come hanno fatto notare i giudici, è già una hit.Lp e LilNoi di SuperGuida TV lete in esclusiva subito dopo la semifinale.Lp e Lilhanno ammesso di non aver ancora metabolizzato l’emozione di essere arrivate in finale: “Io non realizzo mai sul momento, posso dire solo che sono felicissima ed emozionatissima”, dice Lil.A proposito delche se dovesse passare alla finale potrebbe dare del filo da torcere ai big, hanno dichiarato: “Eravamo in studio con Francesca e Madame, siamo partite dal ritornello che indicava già una strada. Da sola mi sono immaginata questo mondo casalingo perché tutti hanno parlato dell’amore ma in questo momento storico mi piaceva iniziare dal nucleo familiare, dalla quotidianità e giocare con i ruoli diper portare una visione meno stereotipata della quale sentiamo tanto parlare e mi riferisco ai soliti binarismi.