Reggiana-Modena attesi oltre 11mila spettatori Task force per blindare la città

Massima allerta per l’ordine pubblico in vista del derbydi domani alle 15 al ‘del Tricolore’ dove sonoundicimila, stando alle previsioni. È l’unica partita fuori abbonamento della stagione e, stando all’ultimo aggiornamento di ieri, sono stati venduti 7.452 biglietti, di cui 1.775 per il settore ospiti. Si tratta di un match da ‘bollino rosso’ – quella più a rischio dell’anno in virtù della rivalità fra le due tifoserie – e di conseguenza prefettura e questura hanno preparato una vera e propriagià rodata nelle molteplici occasioni passate prima e dopo partite anche più difficili sotto il profilo della gestione. Sarannoduecento gli uomini delle forze dell’ordine messi in campo tra polizia, carabinieri e municipaleai reparti mobili della celere e i battaglioni dell’Arma in assetto anti-sommossa che presidieranno la