Ilgiorno.it - Pini in centro salvi dall’abbattimento. Per il momento

Leggi su Ilgiorno.it

I pensionati, gli umarell e gli abituè deldi Lecco esultano. Idel Cantun di ball sono: possono continuare a trovarsi sotto le loro frasche per scambiare quattro chiacchiere, parlare di quanto avviene in città e scambiarsi ooni sui lavori pubblici e sulla loro esecuzione. Si tratta dei tredomestici, sebbene spesso scambiati per marittimi, che crescono tra le centralissime piazza Giuseppe Garibaldi e via Roma, il cosiddetto Cantun di ball appunto. Sembravano destinati ad essete abbattuti, perché instabili e perché le loro radici stanno distruggendo la pavimentazione del Cantun di ball e qualcuno nelle sconnessioni ci è anche inciampato, finendo prima lungo e disteso in terra e poi in ospedale. Almeno per ora l’intervento drastico è scongiurato: si provvederà per cominciare a rimuovere semmai solo le radici che provocano le gibbosità nella pavimentazione delstorico.