Perché forse non lo sopportano più | City la soffiata di Fabio Capello su Guardiola

Perso Rodri, ultimo Pallone d'Oro per France Football, per ilsono iniziati i guai in campo. Un'annata da dimenticare per la squadra di Pep, quarta in campionato a -8 dalla vetta occupata dal Liverpool e 22esima in Champions League, dopo la pesante sconfitta per 2-0 in casa della Juventus. Sono otto i punti raccolti in Europa, sei in meno dei 13 validile prime otto squadre accedano direttamente agli ottavi. Dopo la sfida dell'Allianz, negli studi di Sky Sportha asfaltato ile soprattutto: "Ildi adesso lo affrontano tutti con più coraggioloro fanno girare la palla senza costrutto, fanno sempre lo stesso gioco — le parole di Don— Haaland non ha ricevuto un cross. Qualche volta vorrai lanciare bene questo attaccante? Vuoi portare a fare un qualcosa di diverso? Avevano giocatori con più qualità che dribblavano, adesso sono piatti”.