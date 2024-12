Napolipiu.com - Napoli, Conte chiama il big di Manchester: “Sta per dire sì, trattativa in corso”

Leggi su Napolipiu.com

il big di: “Sta persì,in”">Ilttore Sportivo Manna lavora su più fronti: due top player dalla Premier League e un giovane talento per acntare il tecnico.Ilprepara una vera e propria rivoluzione di mercato. Giovanni Manna,ttore Sportivo azzurro, sta lavorando su diversi fronti per rinforzare la squadra di Antonio, sia per gennaio che per la prossima estate.La situazione di Khvicha Kvaratskhelia, nonostante il possibile rinnovo imminente, resta in bilico per giugno. Il club non si fa trovare impreparato e avrebbe già individuato il sostituto ideale: David Neres. Ma non è l’unica pista seguita dalla dirigenza, che monitora con attenzione anche Marcus Rashford, in rotta con ilUnited. L’attaccante inglese avrebbe già dato apertura all’ipotesi di lavorare con