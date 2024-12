Ilfattoquotidiano.it - Multe ai no vax, La Russa a Gomez: “Bene lo stop. Chi ha già pagato? Chi la dura la vince…”

“Oggi consideriamo sbagliato punire chi pensava che fosse un suo diritto non vaccinarsi ma non diciamo che ha fatto male chi si è vaccinato, io mi sono vaccinato”. Così il presidente del Senato Ignazio Laintervistato da Peterad Atreju a proposito delleai no vaxnte la pandemia Covid. A chi obietta che chi a suo tempo l’ha pagata oggi si possa sentire fesso Larisponde, scherzando, che “questo vale per tutte le sanatorie, chi arriva dopo.chi lala vince in qualche modo”L'articoloai no vax, La: “lo. Chi ha già? Chi lala vince.” proviene da Il Fatto Quotidiano.