Multe ai no vax cancellate, Cerno esplode e abbandona lo studio di Parenzo: "Non voglio più vedere Speranza, Ronzulli e Crisanti in tv"

Tensione alle stelle e rissa sfiorata nellotv di La7 durante l’ultima puntata de L’aria che tira. A farre la bagarre tra gli ospiti del conduttore Davidè il tema, caldissimo, delleannullate ai no vax, ovvero chi non ha rispettato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid. Il dibattito vede schierati da una parte il virologo e oggi senatore del Pd, Andrea, insieme alla senatrice di Forza Italia, Licia. Contro di loro il direttore de Il Tempo, già senatore Dem, Tommaso. Quest’ultimo, di fronte alle parole dei suoi interlocutori, ad un certo punto non regge più, diventa una furia e, infine,lomandando tutti a quel paese.Leggi anche:annullate ai no vax, scontro in tv tra Pregliasco e Loy.sbotta: “Come l’amnistia per i fascisti”incontenibile“È il miglior condono mai fatto da un governo.