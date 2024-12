Mistermovie.it - Mister Movie | GF 18, Tensioni in cucina tra Javier Martinez e Alfonso D’Apice

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il Grande Fratello 18 continua a sorprendere con colpi di scena e interazioni che non passano inosservate. Uno degli episodi più discussi riguarda il gesto dinei confronti di Maria Vittoria Minghetti, che ha visibilmente infastidito.La scena che ha fatto discutereDurante un momento conviviale in, i tre concorrenti si sono trovati a chiacchierare. Maria Vittoria, in un gesto giocoso, ha cercato di salire su un muretto, ma senza successo. A quel punto,è intervenuto, prendendola in braccio per aiutarla. Una scena apparentemente innocente che, però, ha scatenato un clima di tensione., osservando l’interazione tra i due, ha reagito in maniera eloquente: ha abbassato lo sguardo e continuato a mangiare la sua banana, un gesto che non è passato inosservato agli spettatori e ai coinquilini.