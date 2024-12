Formiche.net - L’Italia tra le stelle (e strisce). A Washington si festeggia la Giornata nazionale dello Spazio

Quest’anno laarriva prima. La ricorrenza, giunta al suo quarto anno consecutivo, è stata infattita in anteprima ieri aD.C., dove la nostra ambasciata ha riunito le principali aziende aerospaziali italiane e i leader dell’industria statunitense, grazie anche al supporto dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice), l’Agenzia spaziale italiana, la Nasa, l’Istitutodi astrofisica (Inaf) e la Us Space foundation. L’obiettivo dell’evento è stato rafforzare il ruolo delcome partner chiave nell’ecosistema spaziale statunitense e sottolineare l’eccellenza del Made in Italy anche per la Space economy.“è parte integrante di questo mutato mondo tecnologico” ha sottolineato ad Airpress il presidente dell’Asi, Teodoro Valente, citando un “sistemain grado di coprire l’intera catena di valore; unici in Europa”.