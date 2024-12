Secoloditalia.it - L’intervista. Cicalone ad Atreju sui borseggiatori: “Fiducioso per l’aumento delle forze dell’ordine” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Abbiamo visto un aumentodei carabinieri che stanno facendo un numero di arresti consistente. Il problema è che per arrestarein questo caso specifico serve la flagranza del reato, non il tentato furto ma consumato e con il denunciante e la refurtiva”. Lo youtuber Simone Ruzzi, conosciuto con il soprannome diparla al Secolo d’Italia durante la festa nazionale di, in corso al Circo Massimo.Ad: “serve come deterrenza”Durantelo youtuber ha specificato che per procedere all’arresto deibisogna possedere una “concentrazione di fattori difficilissima”, ma si ritieneche “abbia un effetto di deterrenza e già si vede”. Dall’altra parte però ci sono ” figure professionali del crimine che hanno capito come bypassare questo contrasto e vanno a derubare i turisti e gli sprovveduti, facendo passare la refurtiva per sei mani differenti per poi buttare via tutto quanto”.