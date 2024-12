Linkiesta.it - Le drogherie storiche da frequentare a Bologna

Leggi su Linkiesta.it

Drogherìa s. f. derivato di droga – Bottega di droghiere; in usi regionali, con significato più ampio, rivendita di spezie, di generi alimentari vari, o anche di prodotti casalinghi (da Treccani).La derivazione dalla parola droga, nel caso delle, è da ricondurre al significato originario di spezia utilizzata per più scopi: da quello alimentare, di condimento e conservazione dei cibi, fino a quello medicinale, per la cura di alcune malattie, e quello religioso e magico, per rituali e cerimonie.In Italia leaprono, disseminate lungo la Penisola, dalla seconda metà dell’Ottocento alla prima metà del Novecento, vendendo prodotti alimentari a lunga conservazione, generi coloniali — denominazione complessiva di alcune derrate come il caffè, il cacao, la cannella, spezie provenienti da Paesi asiatici, americani e africani dove gli stati europei avevano colonie — ma anche caramelle, cioccolatini e perfino prodotti per la pulizia della casa.