La Smartsystem in casa contro Siena | Occhio loro sono fatti per stare nei piani alti della classifica

Secondo match interno consecutivo per laEssence Hotels Fano che domenica alle 18 ospita l’Emma Villasche precede i virtussini di un solo punto in. La compagine di coach Preziosi, accreditata tra le favorite per il passaggio in Superlega, è incappata fino ad ora in qualche stop di troppo anche se sta cercando di riprendere il proprio cammino vincente: "è una squadra costruita pernei– afferma l’assistant coach fanese Michael Angeletti – hanno grande esperienza e nel proprio roster vantano giocatori di livello come Gabriele Nelli e Luigi Randazzo. Noi siamo in un buon momento, stiamo esprimendo un certo tipo di gioco e acquisendo consapevolezza nei nostri mezzi". I toscani hanno le stesse vittorie e sconfitte dei marchigiani (5 successi e 6 sconfitte) e, dopo un buon inizio,stati costretti a dover rinunciare per quattro partite al bomber Nelli, un’assenza che ha pesato nelle strategie tattiche del tecnico Preziosi.