Formiche.net - Israele, incontro Sullivan-Herzog tra negoziati e tensioni

Leggi su Formiche.net

La politica israeliana si trova a un bivio cruciale, con segnali di apertura verso un possibile cessate il fuoco a Gaza e nuove pressioni sul governo Netanyahu sia sul fronte interno che regionale. Durante l’a Washington tra il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, Jake, e il presidente israeliano, Isaac, è emersa la possibilità di avviareche potrebbero portare a una tregua duratura. Questa ipotesi si inserisce in un contesto delicato, con il primo ministro Benjamin Netanyahu che affronta un calo di consensi e una complessa instabilità politica: da un lato ha un’ampia fetta di cittadini che, dopo quindici mesi di guerra, vorrebbe una tregua, dall’altro una serie di partiti estremisti (cruciali per la maggioranza) che rappresentano istanze oltranziste e vorrebbero approfittare della situazione per portare avanti piani ultra-sionisti.