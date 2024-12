Game-experience.it - Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog ha annunciato la nuova IP per PS5

Dog ha appenaufficialmente: The, cogliendo di conseguenza la preziosa occasione rappresentata dai The Game Awards 2024 per presentare laIP in arrivo in esclusiva su PS5 nel corso del 2026.Ebbene sì, dopo le tante indiscrezioni che hanno inondato il web nei mesi scorsi, il team di sviluppo americano ha deciso di sfruttare l’evento annuale condotto da Geoff Keighley per rivelare ufficialmente il nuovo gioco.Theè il nuovo franchise in fase di sviluppo per la console PlayStation 5 diDog, lo studio dietro serie acclamate come The Last of Us e UNCHARTED. Ambientato migliaia di anni nel futuro,mette i giocatori nei panni di Jordan A. Mun, un pericoloso cacciatore di taglie che finisce bloccato su Sempiria, un pianeta lontano la cui comunicazione con l’universo esterno è andata in tilt centinaia di anni fa.