I volontari del mondo della sanità raccontano la loro esperienza

Il Centro Studi Ausl Romagna ‘Giovanni Donati’ per ilato e la solidarietà invita all’evento ‘Occhi per donarti’:dell’Ausl Romagna si’. L’appuntamento è per oggi dalle ore 16 alle ore 20 presso il teatroFabbrica delle Candele, viale Salinatore 30. La partecipazione è libera e aperta fino a esaurimento posti. Il personale non sanitario interessato a prendere parte all’evento è pregato di informarepartecipazione scrivendo alla segreteria organizzativa, e-mail: [email protected] - referenti Beatrice Donini e Silvia Leoni.