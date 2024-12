Hojlund irremovibile Le prestazioni del Manchester United miglioreranno con Amorim

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 22:48:11 Il web non parla d’altro:L’eroe delRasmusè fiducioso che lequando potranno trascorrere più tempo in campo di allenamento con Rubenè uscito stasera dalla panchina per segnare due volte nell’ultima mezz’ora e aiutare loa vincere 2-1 in Europa League in casa del Viktoria Plzen dopo che il portiere Andre Onana aveva regalato il primo gol ai padroni di casa cechi.Il risultato ha aumentato le possibilità dellodi qualificarsi automaticamente per la fase a eliminazione diretta, ma è stata un’altra prestazione poco entusiasmante che, per lunghi periodi, ha sollevato più domande che risposte.Il passaggio delloè stato disordinato, Onana ha commesso un altro errore fondamentale mentre Marcus Rashford è stato trascinato fuori prima di essere espulso.