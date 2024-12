Tg24.sky.it - Donna investita e uccisa da un tir a Milano, l'autista non risponde al gip

Leggi su Tg24.sky.it

Ha scelto di avvalersi della facoltà di nonre Francesco Monteleone, l'uomo arrestato due giorni fa aper omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso per travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, 34 anni. Laè morta davanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna che era con loro, in viale Renato Serra. "Non mi sono accorto", erano state le prime dichiarazioni del 24enne, assistito dai legali Mario Mongelli e Roberto Tournier. Oggi l'arrestato ha deciso di nonre al giudice e i legali hanno chiarito che il giovane renderà, poi, interrogatorio col pm. La Procura, nelle indagini coordinate dalla pm Paola Biondolillo e condotte dalla Polizia locale, ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere.