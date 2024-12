Ilfattoquotidiano.it - Domestica di Buckingham Palace arrestata dopo la festa di Natale del personale reale: “Mai visto una persona impazzire così, era su un altro livello”

Unadiè statache, unadiorganizzata dal, si è trasformata in una vera e propria rissa alcolica all’All One Bar. Nella serata di martedì, tutto ilsi è riunito al palazzoper bere qualcosa in compagnia. Successivamente, circa 50 persone si sono dirette verso Victoria Street per continuare i festeggiamenti. La serata sembrava tranquilla, fino a quando una ragazza di 24 anni, che lavora come, non in stato cosciente a causa dell’alcol, avrebbe sferrato un pugno al gestore dell’All One Bar. Inoltre, nonostante in molti cercassero di calmarla, avrebbe scagliato bicchieri in giro per tutto il bar. Quando la polizia è intervenuta nel bar, intorno alle 21:00, la 24enne è statae portata in cella per una notte, prima di essere rilasciata con una multa.