Deposito Eni a Calenzano | urbanistica e viabilità sotto accusa

Sindaco Giuseppe Carovani, com’è possibile che a pochi metri da undi carburante ci siano case, uffici e aziende? "Quella intorno alEni era un’area considerata depressa, così dopo il 1956, quando arrivò il via libera al sito, si sviluppò l’area industriale, favorita dalla legge proprio sulle aree depresse che garantiva agevolazioni fiscali". Non c’erano limiti di distanza di rispettare? "No, non c’erano. Anzi, ilè stato autorizzato quando esisteva già la ferrovia. Solo con l’ultima normativa del 2015, la Seveso III, sono state introdotte le aree di rispetto per potenziali ricadute dei danni". Vicino alperò ci sono anche case, non solo aziende. Quando sono state costruite? "In gran parte erano guardianie di attività produttive e in zona esistevano da tempo nuclei rurali".