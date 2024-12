Ilfattoquotidiano.it - Ci sarà referendum sull’autonomia differenziata: i banchetti ci hanno raccontato un’Italia diversa

La comunicazione da parte dell’Ufficio centrale per ildella Corte di Cassazione, che dà il via libera per ildi abrogazione totale della legge Calderolirappresenta un ulteriore momento felice della lunga e inesausta lotta che i Comitati per il Ritiro di ogni Autonomia, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti stanno portando avanti da oltre 6 anni.Dopo la creazione di un comitato referendario (su iniziativa soprattutto della Cgil e presieduto dal prof. Giovanni Maria Flick) e il deposito in Cassazione il 5 luglio del quesito abrogativo della legge 86/24, approvata solo pochi giorni prima – la cosiddetta autonomia– abbiamo trascorso, insieme a tantissime altri soggetti e persone impegnati a difendere la democrazia e la partecipazione popolare, i mesi di luglio e agosto più caldi di sempre a raccogliere firme per ottenere ilpopolare.