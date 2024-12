Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e Fedez, c’è la separazione ufficiale: nei prossimi mesi il divorzio

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 12 dicembre 2024 – È fatta. Il Tribunale di Milano ha pronunciato latra. La decisione è stata presa dai giudici che hanno confermato le condizioni concordate dai coniugi con il ricorso depositato nel mese di novembre. Gli avvocati di, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, contattati dall'Ansa, hanno confermato che, “neiseisarà pronunciato anche il, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli”. Solo un anno fa, il 10 dicembre del 2023, la coppia si mostrava serena, sorridente e affiata in vacanza a Sankt Moritz, insieme ai figli Leone e Vittoria.