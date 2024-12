Cinemaserietv.it - Cattivissimi a Natale: i Me contro Te sono nel film o no? Una cosa importante da sapere

MeTe Presenta:è il nuovodel fortunato duo di youtuber Luì e Sofì, ma per loro stessa ammissione, stavolta non appaiono in tutta la pellicola, ma solo all’inizio e alla fine. Al contrario dei precedentidella coppia, stavolta nel titolo c’è quel “presenta” che fa la differenza, nel senso che chiarisce già prima dell’ingresso in sala che i due si limitano a presentare la nuova avventura per bambini.MeTe presentaCome scrive Adnkronos infatti, stavolta i MeTe lasciano spazio ai cattivi della situazione, mentre loro due si limitano a due apparizioni in apertura e nel finale. A tale proposito Luì e Sofì hanno spiegato durante un instampa:“Per noi è un sogno che si realizza. Tra le nostre storie preferite c’è sempre stata quella del Grinch, per questo abbiamo pensato di fare spazio ai cattivi della nostra saga e vedere come interagiscono con i buoni, primo fra tutti Babbo